TSYD Kupası Hazeleyes’in

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TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi adına düzenlenen kupa koşusunuAdana Yeşiloba Hipodromu'nda kum pistte yapılan bin 300 metre mesafeli koşuya 9 dişi tay katıldı.jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Hazeleyes, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyibirincilik potasına ulaşırken, yarışta Lady Ceylin ikinci, Allora üçüncü, Eylül Cemre ise dördüncü oldu. Yarış sonunda TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Hazeleyes'in sahibi Hikmet Kızılkaya'a birincilik kupasını verdi. Törene Hipodrom Müdürü Bora Güralp, Asbaşkan Hasan Hüseyin Türk, Mali İşler Sekreteri Tevfik Dinçkalmış'ın yanı sıra Adana Şube Müdürü Mehmet Önal ile TJK Asıl üyesi Hayrettin Karamazı da katıldı.