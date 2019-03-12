TSYD Kupası Hazeleyes’in

TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi adına düzenlenen kupa koşusunu Hikmet Kızılkaya'nın sahibi olduğu Hazeleyes isimli İngiliz tayı kazandı.
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda kum pistte yapılan bin 300 metre mesafeli koşuya 9 dişi tay katıldı. 60 bin lira para ödüllü yarışta
jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Hazeleyes, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1.21.89'luk derecesiyle 1,5 boy farkla
birincilik potasına ulaşırken, yarışta Lady Ceylin ikinci, Allora üçüncü, Eylül Cemre ise dördüncü oldu. Yarış sonunda TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Hazeleyes'in sahibi Hikmet Kızılkaya'a birincilik kupasını verdi. Törene Hipodrom Müdürü Bora Güralp, Asbaşkan Hasan Hüseyin Türk, Mali İşler Sekreteri Tevfik Dinçkalmış'ın yanı sıra Adana Şube Müdürü Mehmet Önal ile TJK Asıl üyesi Hayrettin Karamazı da katıldı.