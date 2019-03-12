Üvey babasının başına bıçak sapladı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA İsmail A., para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya'yı (66) başına ekmek bıçağı sapladı. Başındaki bıçakla hastaneye kaldırılan Sertkaya, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İsmail A. polis tarafından her yerde aranıyor. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A., iddiaya göre para istediği üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile evde tartışmaya başladı. Para alamayan İsmail A., Sertkaya'nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı. Kavga seslerini duyup, eve gelen komşuları, Sertkaya'yı başına saplanmış bıçak ile görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Sertkaya, olay yerine sevk edilen ambulans ile başına bıçak saplanmış halde Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sertkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan İsmail A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.