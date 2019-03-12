Zübeyde Hanım’dan bir yumak sevgi

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Zübeyde Hanım Anaokulu 'Bir Yumak Sevgi' adlı e-twinning projesine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan projede ülkenin dört bir yanında pek çok okulun katılımıyla çocukların yüreğine dokunan etkinlikler gerçekleştirildi. Anaokulu Müdürü İsmail Aydar öncülüğünde öğretmen Aysel Dektaş destelediği proje Hatay Zübeyde Hanım Anaokulu ile birlikte yürütüldü. Müdür İsmail Aydar, geleceğin güvencesi ve yaşama sevincimiz olan sevgili çocuklarımızın sevgiyi, yardımlaşma ve dayanışmayı kavraması, empati kurması, merhamet duygusunun pekiştirilmesi, okul-aile birliğinin güçlendirilmesi ve sosyal sorumluluk çerçevesinde bir farkındalık yaratıp dikkat çekmek olduğunu belirtti. Anaokulu Müdürü İsmail Aydar, "Zübeyde Hanım Anaokulu ailesi olarak diyoruz ki; "Her Çocuk Oyun ister, oyuncak ister. Oyuncaksız çocuk kalmasın" sloganıyla yola çıktık dedi.