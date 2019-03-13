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AOSB’de ikinci tur heyecanı

Giriş Tarihi: 13.3.2019
AOSB’de ikinci tur heyecanı
ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında grup maçları sona erdi. 46 takımın katılımı ile gerçekleşen organizasyonda, haftanın en fazla gol atan takımı 15 gol ile Ulusoy oldu. Ulusoy'u 13'er golle Rayvag Vagon ve Pidok Plastik izledi. Sepaş plastik ile Ertar, Oğuz Tekstil ile Tezkim, Kimteks ile Zahit alm, Abdioğulları ile Pidok, Yurtiçi Kargo ile Aslanbaş Çivi, Afad ile Serat Güvenlik, Kastamonu ile Tat Nişasta, Ulusoy ile Ares ısı 16'ya girmeyi başardı.
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AOSB’de ikinci tur heyecanı
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