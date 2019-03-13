Devlet konservatuvarında etkinlikler devam ediyor

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, en başarılı konservatuarlarından biri olan Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, etkinlikleri ile fark yaratmaya devam ediyor. Okul Aile Birliği tarafından konservatuvarda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için kermes düzenlendi. Devlet Konservatuvarı bahçesinde Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermese Konservatuvar yönetimi, öğrenciler ve aileler katıldı. Okul Aile Birliği Dernek Başkanı İlknur Bıyıklı'nın açılış konuşmasıyla başlayan kermeste yapılan ürünler satışa sunuldu. Bıyıklı, ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin başarıları ile Türkiye'yi Adana'yı ve Çukurova Üniversitesi'ni her alanda temsil ettiklerini hatırlatarak, konservatuvarda maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını söyledi.