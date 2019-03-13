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Esnaftan Şahin’e tam destek

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Esnaftan Şahin’e tam destek
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnaf ziyaretleri kapsamında Ali Nadi Ünler Bulvarı esnaflarıyla buluştu. Esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Belediyecilikte bir "Gaziantep Modeli" oluşturan, halkla gönül bağını sürekli sıkı tutan, belediyeciliği sözde değil özde olduğunu icraatlarıyla vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnafla dertleşti, dileklerini ve şikayetlerini dinledi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Şahin, sık sık fotoğraf çektirdi, esnafın desteğiyle yeni dönem de, Gaziantep'i hep beraber yükselteceklerini belirtti. Ali Nadi Ünler Bulvarı esnaflarından Emine Oduncu ziyaretten dolayı çok sevindiğini belirterek, "İnşallah bu seçimde yine kazanır yine başkanımız olur ama bu tür ziyaretlerin daha fazla olmasını diliyoruz" dedi. Ziyaret sırasında şaşkınlığını gizleyemeyen Büşra Bozkurt ise, "Hiç beklemiyordum gerçekten buraya kadar gelmesi hoş bir davranıştı. Ülkemize olsun, şehrimize olsun büyük hizmetler verdi. Güzel aktiviteler düzenliyor ve bizler için yararlı bu. Mütevazı tavrı olsun, insanlara olan yaklaşımı olsun çok beğeniyorum çok güzel bir şey bu. Her zaman destekliyor, kendisine ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Esnaftan Şahin’e tam destek
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