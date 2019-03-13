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ALG Spor gol oldu yağdı: 9-0

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Gaziantep ALG Spor gol oldu yağdı: 9-0
GAZIANTEP ALG SPOR, 13 hafta mücadelesinde İstanbul Kireçburnuspor'u 9-0 mağlup ederek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. ALG SPOR'lu kadın futbolcular, bu galibiyetle Beşiktaş'la evlerinde oynayacakları zor karşılaşma öncesi moral buldu. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, farklı sonuç ve güzel futboldan dolayı oyuncularını tek tek kutladı. Başkan Gözcü, "Son iki haftadır çok şanssız puanlar kaybettik ama asla pes etmememiz gerektiğine inandık. Takımımız son derece iyi bir oyun ortaya koydu. Asla pes etmek yok. Mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.
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Gaziantep ALG Spor gol oldu yağdı: 9-0
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