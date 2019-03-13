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Halayda yan bakma kavgası: 1 tutuklama

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
Halayda yan bakma kavgası: 1 tutuklama
ADANA'DA düğünde halay çekerken bir birlerine yan bakan iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı. Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Onur A. (26) ve arkadaşı Volkan Ö. (26) akrabalarının düğününe gitti. İki arkadaş düğünde oynayarak eğlenmeye başladı. Bu sırada düğüne Muhammet T. (19), Necati Ç. (23), Murat K. (20), Reber S. (20), C.T.(17) ve M.E.K. de (17) geldi. Gençler düğünde halay çekmeye başladı. Bu sırada halay çeken Muhammet T. ile Onur A. arasında birbirine yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Bir anda halayı bozan gençler sahnenin ortasında kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada Muhammet T. darp edilince Onur A. ile Volkan Ö.'yü bıçakladıktan sonra kaçtı. İki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Onur A.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra cinayet masası ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda olaya karıyan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayda iki kişiyi yaraladığı ileri sürülen Muhammet T. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Halayda yan bakma kavgası: 1 tutuklama
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