Hem doktor hem de fotoğraf sanatçısı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Kekeç, dünyanın çeşitli ülkelerinde çekmiş olduğu fotoğrafları sergiledi. Dünyadan kareler ve insan manzaraları temalı serginin geliri ise eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler yararına kullanılacak. Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonu Fuayesi'nde düzenlenen serginin açılışı için mini bir tören düzenlendi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tunay Sarpel, Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe ile Akademisyenler, sağlık çalışanları ve sanatseverler katıldı.