Kadınlar Günü’nü eğlenerek kutladılar

BUGÜN NELER OLDU

Başözdeş Pilates Akademi kuruluşunun 2. yıl kutlaması 8 Mart Dünya Kadınlar gününde gerçekleşen organizasyonla kutlandı. Geceye sanatçı Şafak İyidoğan şarkılarıyla, Halk Oyunları ekibi de oyunlarıyla renk kattı. Davetliler gönüllerince eğlenirken, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ederek bir sonraki kutlamada buluşmak üzere ayrıldılar. Raife Başözdeş, "Hem kuruluşumuzun 2. yıldönümünü hem de Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutladık. Bu buluşmayı geleneksel hale getirerek her yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.