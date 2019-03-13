Kadınlardan muhteşem sergi

BUGÜN NELER OLDU

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı Usta Öğretici Gülizar Güngör'ün Renklerin Masalı Sanat Atölyesi 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile Geçmişten günümüze Erdemli'de kadın eserleri konulu sergi açıldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Mehmet Topçu, MHP ilçe başkanı Fatih Serin, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.