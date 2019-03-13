Kampa katıldı, sahte imzayla huzur hakkı aldı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin Seyhan Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın skandalarının ardı arkası kesilmiyor. PKK kamplarına katılan ve kendisini yurt dışında olduğunu bildiren dilekçeye sahte imza attıran Seyhan Belediyesi'nin HDP'li Meclis Üyesi Leyla Uyar'a huzur hakkı ödemesi yapıldığı ortaya çıktı.Yurtdışında olduğu yalanını söyleyip PKK kamplarında arkasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının önünde röportajlar veren Leyla Uyar, 23.10 2016'da Erbil Başkonsolosluğu kanalıyla istifa dilekçesini gönderdi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Erbil'e yerleşmesinden dolayı istifa ettiği öğrenilen Uyar'ın yerine Mehmet Nuri Okutucu'nun meclis üyesi olarak oturumlara katıldı.Teröristlerin cenazelerine belediyenin cenaze araçlarını gönderen CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a soruyoruz, "Kuzey Irak'a kaçarak PKK kamplarına sığınan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının önünde röportaj veren Leyla Uyar'a kaç kez huzur hakkı ödedin." Karalar'dan bu sorunun cevabını bekliyoruz.