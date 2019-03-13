Marka kent Hatay’da sertifikalar verildi

BUGÜN NELER OLDU

Valiliği Sosyal Destek Programı kapsamında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından yürütülen "Marka Kent Hatay'da Turizmde Eğitimden İstihdama" Projesi ne katılan kursiyerler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, "Bilindiği üzere SODES; İstihdam, sosyal sorumluluk, kültür ve sanat, spor alanlarında; işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşmaktadır" dedi. Yılmaz, "İl düzeyinde Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir programdır" dedi. Başkan Yılmaz, "SODES ile insan kaynağının geliştirilmesi ve toplumsal birliğin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır" diye konuştu.