Off-roadcular Osmaniye’de buluştu

BUGÜN NELER OLDU

AKDENIZ Off-Road Kupası 1. ayak final yarışı, Osmaniye'de yapıldı. Çeşitli illerden 16 aracın katıldığı organizasyonda, sporcular yaklaşık 5 kilometreden oluşan 4 turluk etapta çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti. Bazı araçların arızalandığı yarışlarda, motosikletçiler özel gösteri sundu. Küçük kazaların da meydana geldiği yarışmalar sonunda, S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan ve Muhammet Emin Başel, S2'de İrşat Biçer ve Fettah Yiğit, S3'te Kemal Arıcan ve Emre Temel, S4'te Abdullah Çardak ve Çağdaş Bağdatlı birinci oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Kaymakam Tamer Orhan tarafından verildi.