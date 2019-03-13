Oğlumu benden ayırmayın

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Adana'da yol üzerinde uygulama yapan polisi görünce kardeşinin kullandığı motosikletten atlayarak kaçan Yunus Emre Kerse'nin (30) 48 gün sonra bataklıkta cesedi bulundu. Eşinden ayrıldığı için soyadı tutmayan anne Rahime Saydam, gelini Burcu Kerse'ye yalvarıp "Ne olur oğlumu benden ayırma" diyerek yalvardı ancak genç kadın eşinin cenazesini Osmaniye'ye götürdü.Olay, 21 Ocak'ta Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kardeşi Orhan Kerse'nin (27) kullandığı plakasız motosikletin arkasında bulunan Yunus Emre Kerse, uygulama yapan polisleri görünce atlayıp kaçtı. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Kerse'den bir daha haber alınamadı.Önceki gün Karataş ilçesindeki Tuzla sahilinde gezmeye çıkanlar bataklık bölümde ceset gördü. Durum polise bildirildi. Yapılan incelemede cesedin 48 gün önce kayıp olan Yunus Emre Kerse'ye ait olduğu tespit edildi. 3 çocuk babası Yunus Emre Kerse'nin cenazesini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Eşinden ayrılan Rahime Saydam oğlunun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ancak annenin soyadı tutmadığı için cenaze teslim edilmedi. Bunun üzerine Kerse'nin eşi Burcu Kerse çağrıldı. Anne Rahime Saydam, gelini Bursu Kerse'ye, "Ne olur beni oğlumdan ayırma" diyerek, yalvardı. Burcu Kerse ise eşinin cenazesini alıp, defnetmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürdü.