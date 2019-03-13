Öğrencilerden Yemen’e yardım

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Büyükşehir Belediyesinin 'Yemen Açlıktan Ölüyor, İnsanlık Ölmesin' yardım kampanyasına öğrenci ve öğretmenlerden destek verdi. Özel Beyza Okulları öğretmen ve öğrencileri tarafından toplanan gıda malzemeleri ile 12 bin 200 lira, Beyza İlkokulu Müdürü Fatih Büyükçapar ve öğrencilerce, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hasan Balbaba'ya teslim edildi. Büyükçapar, çeşitli yardım kampanyalarına destek verdiklerini dile getirerek, daha önce Afrika'da da su kuyusu açtıklarını kaydetti. Hasan Balbaba ise kampanyaya desteklerinden dolayı okulun öğrenci, öğretmen ve idarecilerine teşekkür etti. Söz konusu okulun Suriye, Arakan ve Somali için düzenledikleri kampanyalara destek olduğunu ifade eden Balbaba, "Bu acıya sesiz kalamazdık" dedi.