Özat: Böyle taraftar görmedim

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de 38 puanla 8. sırada yer alan Adana Demirspor 26. hafta mücadelesinde Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda karşılaşacağı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Adana 5 Ocak Stadı'nda son oynanan veOsmanlıspor maçının atmosferini değerlendiren teknik direktör Ümit Özat,diye konuştu.ÖZAT, "Ben böyle bir seyirci önünde teknik adamlık yapmadım daha önce. Adana Demirspor taraftarını anlatmaya kelimeler yetmez." dedi. Önlerinde 9 maçlık bir seri olduğunu söyleyen Özat, "Bu karşılaşmaların hepsine talibiz.ifadelerini kullandı.BU arada Osmanlıspor maçında sakatlananve tedavileri devam edenveantrenmana katılmadı. Çalışmayı Kulüp Başkanı Murat Sancak da takip etti. İdman sonrası yönetim kurulu üyesi Savaş Çokduygulu ve futbolcu Batuhan İşçiler'in doğum günü kutlandı.Adana Demirspor'da dün yönetim kurulu üyesi Savaş Çokduygulu ve futbolcu Batuhan İşçiler'in doğum günü kutlandı. Dünkü idmanı tesislerde takip eden Başkanı Murat Sancak, pastayı Batuhan'la birlikte kesti ve oyuncusuna ilk dilimi yedirdi.