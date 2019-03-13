Özat: Böyle taraftar görmedim

S
por Toto 1. Lig'de 38 puanla 8. sırada yer alan Adana Demirspor 26. hafta mücadelesinde Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda karşılaşacağı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Adana 5 Ocak Stadı'nda son oynanan ve 12 bin 450 taraftarın izlediği
Osmanlıspor maçının atmosferini değerlendiren teknik direktör Ümit Özat, "Ben hayatım boyunca böyle bir destek görmedim"
diye konuştu.
TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ
ÖZAT, "Ben böyle bir seyirci önünde teknik adamlık yapmadım daha önce. Adana Demirspor taraftarını anlatmaya kelimeler yetmez. Adana tam bir futbol şehri
" dedi. Önlerinde 9 maçlık bir seri olduğunu söyleyen Özat, "Bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Bu seriye Elazığspor ile başlamak istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
ÜÇ OYUNCU ANTRENMANA KATILMADI
BU arada Osmanlıspor maçında sakatlanan Hakan Bilgiç
ve tedavileri devam eden Jonathan Legear
ve Jakub Kosecki
antrenmana katılmadı. Çalışmayı Kulüp Başkanı Murat Sancak da takip etti. İdman sonrası yönetim kurulu üyesi Savaş Çokduygulu ve futbolcu Batuhan İşçiler'in doğum günü kutlandı. Başkan Sancak, Batuhan ile doğum günü pastasını kesti.
ÇİFTE KUTLAMA
Adana Demirspor'da dün yönetim kurulu üyesi Savaş Çokduygulu ve futbolcu Batuhan İşçiler'in doğum günü kutlandı. Dünkü idmanı tesislerde takip eden Başkanı Murat Sancak, pastayı Batuhan'la birlikte kesti ve oyuncusuna ilk dilimi yedirdi.