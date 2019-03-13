Segbefia’ya büyük sürpriz

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üper Lig yolunda Elazığspor engelini kayıpsız aşmayı başaran Gazişehir Gaziantep'te Ümraniye maçı hazırlıkları sürüyor. Kırmızısiyahlı ekibin dünkü idmanında Prince Segbefia'nın 28. doğum günü Brezilya usulü ile kutlandı. Güzel görüntülerin oluştuğu tesislerde futbolcuların ve teknik heyetin morallerinin yüksek olduğu gözlendi.
UNA VE YUMURTAYA BULANDI
Un ve yumurtaya bulanan Prince Segbefia, ailesine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek "Benim içini büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir kutlama beklemiyordum. Şampiyonlukta da ben tüm takım arkadaşlarıma aynı kutlamayı yapacağım"
ifadelerini kullandı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise oyuncularının ortaya koyduğu performansa tam puan verdi.