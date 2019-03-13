Segbefia’ya büyük sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig yolunda Elazığspor engelini kayıpsız aşmayı başaran Gazişehir Gaziantep'te Ümraniye maçı hazırlıkları sürüyor. Kırmızısiyahlı ekibin dünkü idmanında Prince Segbefia'nın 28. doğum günü Brezilya usulü ile kutlandı.Un ve yumurtaya bulanan Prince Segbefia, ailesine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederekifadelerini kullandı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise oyuncularının ortaya koyduğu performansa tam puan verdi.