Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Segbefia’ya büyük sürpriz

Segbefia’ya büyük sürpriz

Gazişehir Gaziantep’te 28 yaşına giren Togolu orta saha oyuncusunun Brezilya usulü kutlandı. Yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına “Şampiyon olalım ben de size aynısını yapacağım” dedi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Segbefia’ya büyük sürpriz
Süper Lig yolunda Elazığspor engelini kayıpsız aşmayı başaran Gazişehir Gaziantep'te Ümraniye maçı hazırlıkları sürüyor. Kırmızısiyahlı ekibin dünkü idmanında Prince Segbefia'nın 28. doğum günü Brezilya usulü ile kutlandı. Güzel görüntülerin oluştuğu tesislerde futbolcuların ve teknik heyetin morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

UNA VE YUMURTAYA BULANDI
Un ve yumurtaya bulanan Prince Segbefia, ailesine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek "Benim içini büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir kutlama beklemiyordum. Şampiyonlukta da ben tüm takım arkadaşlarıma aynı kutlamayı yapacağım" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise oyuncularının ortaya koyduğu performansa tam puan verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Segbefia’ya büyük sürpriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN