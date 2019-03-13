Silah çetesine eş zamanlı operasyon

BUGÜN NELER OLDU

merkezli 3 ilde düzenlenen silah operasyonunda 6 adreste yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "İzinsiz Olarak Ateşli Silah Ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satmak" suçları ile ilgili şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik Adana'da bir adrese, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir adrese ve Gaziantep merkezinde de 4 adrese olmak üzere toplam 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.