Sunar Özlem’e istihdam ödülü

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önde gelen ekonomi yayınlarından Ekonomist Dergisi tarafından organize edilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni"nde istihdamını %166 oranında artıran Sunar Özlem A.Ş. bu alanda en başarılı ikinci şirket olarak ödül aldı. Ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist Dergisi'nin gerçekleştirdiği 15'inci "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni"nde Sunar Şirketler Grubunun en kıdemli kuruluşu, un ve yem üretim tesisi Sunar Özlem A.Ş. istihdamını en çok artıran ikinci şirket olarak ödül aldı. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Türkiye'nin ekonomisine ve istihdamına yön veren şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.