Zehir taciri tutuklandı

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polisin şüphe üzerinde durdurup aradığı şahsın üzerinden captagon ve ekstazy hap ile esrar ve ateş buz çıktı. Şüphelinin evinden ise 4 tabanca, hassas terazi ve 4 bıçak bulundu. Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Ekibi ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin Onur mahallesinde durumundan şüphelenilerek üstü aranan V.K'nın üzerinden çıkan uyuşturucu maddeler polisi bile şaşkınlığına neden oldu. Şüphelinin üzerinden her türlü uyuşturucu madde çıktı. Zanlının üst aramasında 4 adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin (ateş buz) maddesi, 6 captagon ve ekstazy hap, kağıda sarılı halde esrar madde bulununca evinde de arama yapıldı. Evde yapılan aramada ise bir adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 TL para, 4 adet bıçak, 4 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi.