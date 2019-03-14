Anne ve çocuklarının duygulandıran kavuşması

BUGÜN NELER OLDU

sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve komşuları tarafından bulunduklarında, öldükleri zannedilen anneyle 11 ve 15 yaşındaki iki oğlu bir haftalık tedavinin ardından yaşama döndürüldü. Tedavi süresince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oğullarından ayrı bölümde yoğun bakımda kalan annenin çocuklarına kavuşma anı duygusal anlara sahne oldu. Pınar Hayta ile oğulları 11 yaşındaki Furkan ve 15 yaşındaki Cumali, bir hafta önce akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde, çocukların okula gitmemesinden şüphelenen komşuları, Hayta ailesi fertlerini evde baygın halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.