Aysel Yılmaz başarıya doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Aysel Yılmaz, Fransa'da yapılanDünyada düzenlenen en büyük 5. organizasyonda ikinci olan Yılmaz'ı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencileriyle gurur duyduklarını belirtti. Gür,diye konuştu. 28 kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Aysel Yılmaz, hedefinin Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak olduğunu dile getirdi.