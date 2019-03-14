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Aysel Yılmaz başarıya doymuyor

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Aysel Yılmaz başarıya doymuyor
GAZIANTEP Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Aysel Yılmaz, Fransa'da yapılan Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu. Dünyada düzenlenen en büyük 5. organizasyonda ikinci olan Yılmaz'ı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencileriyle gurur duyduklarını belirtti. Gür, "Hem eğitim kadrosu hem de antrenman kadrosu açısından güzel başarılar getiriyorlar. Başarılarından dolayı öğrencimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra gerçekleşecek olan Dünya Üniversite Oyunları'nda, üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek, madalya getireceklerine inanıyorum" diye konuştu. 28 kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Aysel Yılmaz, hedefinin Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak olduğunu dile getirdi.
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Aysel Yılmaz başarıya doymuyor
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