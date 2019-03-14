Binada yangın çıktı, mahsur kalanlar kurtarıldı

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5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, biri bebek 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, bina içindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Elektrik panosunda başlayan yangın itfaiye tarafından yoğun müdahalenin ardından söndürülürken, binada mahsur kalan biri bebek 4 kişi ise yine itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Kurtarılan bebek Süleyman Eren Yaşar, Zeynep Sayar, Adnan Sayar ve Abdulaziz Kaço ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası binada ise orta çaplı maddi hasar meydana geldi.