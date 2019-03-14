Boksör tutuklandı

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Adana'da sevgilisinin eski arkadaşı 16 yaşındaki Musa Anıl B.'yi parkta cebine 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu da videoya çektirdiği iddia edilen K.T. (17) tutuklandı. Olay 8 Mart'ta Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, evine giden Musa Anıl B.'nin (16) önü Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. tarafından kesildi. K.T., Musa Anıl B.'yi darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. (16) de video çekti. K.T.'den saatlerce dayak yiyen Musa Anıl B.'nin gözlüğü kırılıp, sol gözü şişti ve yüzünde kızarıklıklar oluştu. K.T., bununla da yetinmeyip, talihsiz gence "Ben boks makinesinde 962 yapıyorum. Bak şimdi aynısını sen de uygulayacağım diyerek Musa Anıl B.'nin cebine 1 lira bırakıp yumrukladı. Aldığı yumruk darbeleri sonucu yere düşen genci K.T. ile arkadaşı dövdükten sonra olay yerinden kaçtı. Oğlunun eve bitkin halde gören ve durumu öğrenen anne Elvan A. durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. Bunun üzerine Musa Anıl B.'yi darp eden 2 kişi polis tarafından yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edilen K.T. ile B.G. "Nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.