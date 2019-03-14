Çukurovalı Periler yarı final peşinde

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ersin temsilcisi Çukurova Basketbol
, bugün FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
çeyrek final ilk maçında deplasmanda 79-75 mağlup ettiği İtalya ekibi Famila Schio
'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip maçı kazanması halinde yarı finale yükselecek. Servet Tazgegül Spor Salonu
'nda saat 18.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmanın son hazırlıklarını yapan Potanın Perileri tur peşinde.
HATALARI TEKRAR ETMEYECEĞİZ
Taraftarların da desteği ile sahadan galibiyetle ayrılacaklarına olan inancını dile getiren başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "2 devrelik maçın ilkini 4 sayılık farkla kazanarak turu Mersin'e taşıdık. Son derece dikkatli bir şekilde ve ilk maçtaki hataları tekrar etmeden ikinci maçı oynamamız gerekiyor. İyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir ekibiz"
diye konuştu.
TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU
"Oyuncularımın Çukurova'nın adını yarı finale yazdırabilmek için savaşacağından eminim"
diye konuşan Yıldızoğlu, "Hücumda ve savunmada etkili bir oyun sergileyip, taraftarlarımızın yüzünü güldürmek ve kupada bir üst tura yükselmek istiyoruz"
dedi. Bugün tüm Mersinlileri
salona davet eden teknik adam, "Taraftar desteğini yanımızda görmek istiyoruz"
dedi.
İLK MAÇI KAZANMIŞTI
Sezona Basketbol Süper Ligi, Türkiye ve Avrupa Kupası olmak üzere 3 arenada şampiyonluk parolası ile başlayan Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya'da Famila Schio'ya konuk oldu. Büyük mücadeleye sahne olan maçı Mersin temsilcisi, dört sayı farkla kazanarak rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 21 maçta sadece 1 kez mağlup olan Çukurova, Avrupa Kupası gruplarındaki 6 maçta hiç kaybetmedi.