Çukurovalı Periler yarı final peşinde

BUGÜN NELER OLDU

ersin temsilcisi, bugünçeyrek final ilk maçında deplasmanda 79-75 mağlup ettiği İtalya ekibi'yu ağırlayacak.'nda saat 18.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmanın son hazırlıklarını yapan Potanın Perileri tur peşinde.Taraftarların da desteği ile sahadan galibiyetle ayrılacaklarına olan inancını dile getiren başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu,diye konuştu.diye konuşan Yıldızoğlu,dedi. Bugün tüm Mersinlilerisalona davet eden teknik adam,dedi.Sezona Basketbol Süper Ligi, Türkiye ve Avrupa Kupası olmak üzere 3 arenada şampiyonluk parolası ile başlayan Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya'da Famila Schio'ya konuk oldu. Büyük mücadeleye sahne olan maçı Mersin temsilcisi, dört sayı farkla kazanarak rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 21 maçta sadece 1 kez mağlup olan Çukurova, Avrupa Kupası gruplarındaki 6 maçta hiç kaybetmedi.