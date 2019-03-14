Demir bebek hayata tutundu

BUGÜN NELER OLDU

iki yıl önce 6 aylık ve sadece 800 gram doğan Demir bebek, annesi Handan Demirkol ve kaldığı Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ekibinin çabalarıyla hayata tutundu. İki kez Prematüre Retinopatisi, iki kez fıtık ameliyatı olan, nefes alabilmek için solunum cihazına bağlanan ve sağlığı her geçen gün iyiye giden Demir bebek, yoğun bakım ünitesinin de maskotu haline geldi. Adana'da yaşayan Handan (37) ve Mesut Demirkol (47) çiftinin 3'üncü çocukları Demir bebek, 10 Mayıs 2017 tarihinde dünyaya geldi. Erken doğum (prematüre) ile 800 gram dünyaya gelen Demir bebekte, iç organları tam olarak gelişmediği için duyma, görme ve akciğer problemleri ortaya çıktı. Doğumundan itibaren zorlu bir sürece başlayan Demir bebek, yaklaşık 6 ay boyunca entube bir şekilde Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde kaldı. Demir bebek daha sonra Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisine getirildi. Nörolojik, duyma, görme ve akciğer problemleri olan Demir bebek, akciğerleri gelişmediği için trakeostomi açılarak, makineye bağlandı. Demir bebek, annesinin ve yoğun bakım ekibinin büyük çabalarıyla adeta hayata tutundu.