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Emniyet kemeri can kurtardı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Emniyet kemeri can kurtardı
GAZİANTEP'İN Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobilde bulunan 3 kişi emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı hafif yaralandı. Kaza, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan E.K. (39) yönetimindeki 27 AAZ 765 plakalı otomobil, Karapınar civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçları devirerek şarampole uçtu. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü E.K. (39), annesi F.K. ve babası A.K. hafif yaralandı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolcuların emniyet kemerinin takılı olması emniyet kemerinin bir kez daha önemini ortaya çıkardı. Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Emniyet kemeri can kurtardı
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