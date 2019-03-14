Erkek arkadaşı darp etti, akaryakıt istasyonuna sığındı

BUGÜN NELER OLDU

42 yaşındaki Tülay K. evine gitmesine izin vermeyen erkek arkadaşı tarafından darp edildi. Erkek arkadaşının elinden kaçan kadın, yakındaki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Tülay K. hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşı ise gözaltına alındı. Olay Merkez Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay K., erkek arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra Tülay K. ile arkadaşı ile tartışmaya başladı. Evine gitmek isteyen Tülay K. engellendi. Erkek arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerine yumruk ve tekme darbeleri alan genç kadın evden kaçmayı başardı. Tülay K., Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Tülay K., buradaki çalışanlar tarafından çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Tülay K.'yi döven erkek arkadaşını gözaltına aldı.