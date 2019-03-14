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Güneş: Küreselleşme ciddi bir sorun

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Güneş: Küreselleşme ciddi bir sorun
ÇUKUROVA Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Güneş oldu. Dr. Öğr. Üyesi Güneş, "Başka Bir Dünya Mümkün mü? Paylaşım Ekonomisi" konusunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Konuşmasına, başka bir dünyaya neden gerek duyulduğunu ifade ederek başlayan Dr. Öğr. Üyesi Güneş, öncelikle ekonomilerimizin artık yerel olmadığını, küresel kaynakların tamamen unutulduğunu, denizler, okyanuslar, ormanlar, hava, tarihî-kültürel yapılar, dünya barışı, okyanuslar, ormanlar ve denizlerin tehdit altında olduğunu söyledi.
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Güneş: Küreselleşme ciddi bir sorun
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