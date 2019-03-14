Hedef 50 bin istihdam

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Valisi Davut Gül, istihdam seferberliği kapsamında Gaziantep'te 50 bin kişiye iş bulunmasının sağlandığını söyledi. Gaziantep İstihdam Seferberliği toplantısı Vali Davut Gül'ün başkanlığında, ilgili kurumların yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işverenlerin katılımları ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği kampanyasının işverene ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu aktaran Vali Gül, bu teşviklerin her geçen gün büyüyen ve gelişen Gaziantep'in kalkınmasına önemli katkı sunacağını dile getirdi. Gül, Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak olan her ilave istihdamın, 3 ay boyunca ücreti, sigorta primleri ve vergisinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatarak, devamındaki 9 ay boyunca da devletin sigorta primlerini ve vergilerini ödemeye devam edeceğini bildirdi. Kampanya kapsamında hem işveren hem iş arayanlar için önemli adımlar atıldığının altını çizen Vali Gül, Gaziantep'in hedeflenen 50 bin ilave istihdama Gaziantep modeliyle, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağına gönülden inandığını vurguladı.