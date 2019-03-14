BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nde 'Kadınlarımızla Yeni Ufuklara' başlıklı bir seminer düzenlendi. Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Özlem Akın, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Nalan Gelirli ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Hülya Kolozali'nin konuşmacı olarak olarak yer aldığı seminere Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, dekanlar, dekan yardımcıları, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir gün öncesinde Karpaz'da meydana gelen trafik kazasında Asiye Çınar Talay ve Elif Demir adlı iki insanımızı kaybetmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Salihoğlu yakın zamanda açıklanan dünya istatistiklerine göre trafik kazalarının hastalıklardan daha fazla can kaybına yol açtığını hatırlattı. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece bir güne yayılan etkinliklerle sınırlı olmaması , tüm yıl boyunca amacının unutulmaması ve içselleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.