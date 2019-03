Melih ABİ: Bu çukur kapanmazsa birinin canı fena yanacak

BUGÜN NELER OLDU

Pozantı otoyolunda öyle bir tehlike var ki her an orada biri can verebilir.Yani ölebilir!Buradaki 2. kaçış rampasının önünden bahsediyorum.Yolda oluşan çukur belki de bir kaza sonrasında oluştu.Ama 2 aydan beri orası böyle.Yapılması şart.Sürücüler otoyol hızıyla giderken çukuru görünce panikliyor.Göremeyen de içine düşüyor.Lastiği yırtılıyor, aracının cantları eğiliyor.Dedik ya birinin canı fena yanacak.Bir an önce yapın burayı kardeşim.Sonra eyvah para etmez.Burcu İkiz'in bir şikayeti var.Okurumuz parkların kötü kullanıldığını söylüyor."Tarsus'taki parkların hor kullanılması ayıp.Mahalle aralarındaki parklara gelen ve gece yarılarına kadar içki içip yemek yiyenler masayı ve çevreyi kirletiyor.Yeşilyurt Mahalle halkı olarak şikayetçiyiz.Belediye ekipleri park ve caddeleri temizlemesine rağmen bunlar her gün kirletiyor" diyor.Durum maalesef böyle...Kardeşim yiyor içiyorsunuz da orayı temizlemesini niye bilmiyorsunuz.Manyak mısınız siz!Çevreyi kirletmeyin!