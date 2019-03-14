Müzeyi Başkan Erdoğan açacak

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "25 Aralık Panorama Müzesi" yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Gaziantep Kalesi'nin yanında; 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışmasının da içinde yer aldığı müzede Antep Harbi'nde mücadele eden kahramanların torunları tarafından bağışlanan nadide eserler de özel bir bölümde teşhir edilecek.Müzede yer alan eserleri bağışlayan Antep Harbi gazilerinin yakınlarına teşekkür belgesi verilmesi için düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep büyük önemi olan müzenin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını açıkladı. Antep Harbi'nden kalma silahların müzede sergilenmesi için 19 bağışçıyla protokol imzalayan Şahin, katkı nedeniyle teşekkür belgesi verdi. Gaziantep olarak geçmişten aldıkları büyük bir ilham olduğunu söyleyen Şahin, "Bugünün şahitleriyiz ama bizden sonra ne olacak? Bizim evlatlarımız, bizim torunlarımız neyi konuşacak? O yüzden bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Görev sürem içinde yaptığımız en önemli proje nedir deseniz? 25 Aralık Panorama Müzesi derim. Bu bireysel olarak yapılan bir iş değil, bu şehrin nasıl bir beşeri sermayesi olduğunu bize gösteren bir eser oldu. Böyle bir şehre hizmet etmekten büyük bir onur ve şeref duyuyorum" dedi.Şahin, Anıtkabir'deki panoramayı çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov'tun müzeyi adeta sanat eserine dönüştürdüğünü belirterek, "Samsonov tarihi sanatla birleştirdi. Cuma günü Panoramik müzenin ana binasının açılışını Cumhurbaşkanımız yapacak. İstanbul'daki Panorama 1453 Tarih Müzesi, kendi döneminde başlatılmıştı. Ama biz bir sınıf atlattık, yağlı boyayla tarihimizi buluşturduk" dedi.