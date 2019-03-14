Öğrencilerin futsal şovu

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Futsal İl Birinciliği tamamlandı. Nihat Geven Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 94 okuldan toplam bin 128 sporcu katıldı. Turnuvanın başından itibaren üstün performans gösteren Şehit Sercan Yılmaz Ortaokulu, erkeklerde birinci olurken; kızlarda 2 Haziran Ortaokulu aynı başarıyı elde etti. Yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde Şehit Sercan Yılmaz, Uluğ Bey, Mehmet Adil İkiz ve DSİ Baraj ortaokulları; kızlarda ise 2 Haziran Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu, Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz Ortaokulu ve Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu dereceye giren takımlar oldu. Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmeni, sporculara kupa ve madalyalarını verdi.