Özgecan Aslan kupası sahibini buldu

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Jokey Kulübü'ncekonusuna dikkat çekmek için düzenlenen, Adana'da yapıldı.anısına'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanların katılımıyla bin 200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta,'na aitisimli at birinci oldu. Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşide izledi. Yarışın ardından düzenlenen törende, at sahibiadına kupayı'na verdi. Kupayı, TJK Yönetim Kurulu Üyesi'a takdim etti.Baba Aslan, kızının adının yaşatılması çabalarına sevinçle katıldığını belirtti. Aslan, "Bana göre kadına yönelik şiddet, istikbal sorunudur. Kadınımızın şiddetle anılması ve bu konunun toplumda buruk bir yara olması ayrıca üzücü. Bunun son bulması temennimizdir. Kadınlar bu haksızlığı, şiddeti, zulmü hak etmiyor" dedi.