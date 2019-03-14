Özgecan Aslan kupası sahibini buldu

T
ürkiye Jokey Kulübü'nce "kadına şiddet"
konusuna dikkat çekmek için düzenlenen 5. Özgecan Aslan Koşusu
, Adana'da yapıldı. Özgecan Aslan
anısına Adana Yeşiloba Hipodromu
'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanların katılımıyla bin 200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, Kamil Kahyaoğlu
'na ait "Ömer in my heart"
isimli at birinci oldu. Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşi Barış Ali
de izledi. Yarışın ardından düzenlenen törende Mehmet Aslan
, at sahibi Kamil Kahyaoğlu
adına kupayı Songül Kahyaoğlu
'na verdi. Kupayı, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk baba Mehmet Aslan
'a takdim etti.
"UMARIM SON BULUR"
Baba Aslan, kızının adının yaşatılması çabalarına sevinçle katıldığını belirtti. Aslan, "Bana göre kadına yönelik şiddet, istikbal sorunudur. Kadınımızın şiddetle anılması ve bu konunun toplumda buruk bir yara olması ayrıca üzücü. Bunun son bulması temennimizdir. Kadınlar bu haksızlığı, şiddeti, zulmü hak etmiyor" dedi.