Seyhan’da ‘Yeni’ bir dönem başlayacak

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İttifakı AK Parti Seyhan Belediyesi 3'ncü sıra meclis üyesi adayı iş kadını Şule Özülkü, 1 Nisan'da belediyecilik anlamında 'Yeni' bir dönem başlayacağını söyledi. Seyhan'ın 5 yıldır özlemle beklediği AK belediyeciliğe sayılı günler kaldığını belirten Özülkü, "Belediye başkan adayımız Fikret Yeni'nin büyük bir farkla zafere ulaşması için ben ve tüm ekip arkadaşlarımız canla başla çalışıyoruz. Seyhan'da AK belediyecilik bayrağı dalgalanacak" dedi.Seyhanlılara özlediği belediyeciliği getirmek için gecegündüz mücadele ettiklerini vurgulayan Özülkü, "Özellikle kadınlarımızdan büyük teveccüh var. Toplumun her kesiminden insanlar bizi bağrına basıyor. Seyhan 5 yıl boyunca iyi yönetilmedi. Başlanan işler yarım kaldı. Yapılan işler de ya eksik, ya da amacından uzak oldu. Yollar köstebek yuvası gibi. Çarpık yapılaşma almış başını gitmiş. Ama AK belediyecilik bunlara dur diyecek" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Adana mitingini değerlendiren Özülkü, "Meydanı dolduran on binler Erdoğan'ı bağrına bastı. Adana'da bu işin bittiğini gösterdi. Büyükşehir ve ilçelerde Cumhur İttifakı adayları seçimi kazanacak" diye konuştu.