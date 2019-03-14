Tutuklu ve hükümlülerin elişi sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümler için açılan el sanatları, ahşap boyama, örgü bebek yapımı, mefruşat ve çeyiz ürünleri, Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonunda sergileniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Halk Eğitim Merkezi salonundaki sergi açılışında yaptığı konuşmada, açılan meslek kursları ile birlikte Çocuk ve Gençlik, Kadın Kapalı Cefa İnfaz Kurumlarında kalan tutuklu yükümlü ve hükümlülere, sorumluluk alma bilincini geliştirerek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırıp, yaşama hazırlama gayesinde olduklarını söyledi. Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Kurumu bünyesinde 12-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklar ve 18-21 yaş aralığındaki gençler bulunduğunu vurgulayan Başsavcı Kılıç, "Kurumumuzda bulunan suça sürüklenen çocukların ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açtığımız 72 kursa 776 çocuğumuz katılmış olup ve kurslarda başarılı olanlara başarı belgesi verildi" dedi.