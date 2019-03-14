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Uydu alıcısından hap çıktı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Uydu alıcısından uyuşturucu hap çıktı
MERSİN'DE polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir kargo paketindeki uydu alıcılarına gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargo yoluyla uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. İncelemenin ardından kargo paketinin alıcısı olduğu tespit edilen iki şüpheliyi takibe alan polis, kargo gelir gelmez operasyon yaptı. Aramada iki uydu alıcısının içlerine gizlenmiş bin 925 adet uyuşturucu hap bulundu. İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Uydu alıcısından uyuşturucu hap çıktı
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