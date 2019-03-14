Uzmanlar Çukurova’da bir araya geldi

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Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Türk Ostomi Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 3. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi Hilton Oteli'n de gerçekleştirildi. Kongreye Türkiye'nin alanında uzman birçok hekimi katılarak bilgi alış verişinde bulundu. 400 kişinin katıldığı ve 3 gün süren kongre de 3 ayrı salonda mide hastalıkları, kolon ve rektum hastalıkları, proktolojik hastalıklar konusunda çeşitli sunumlar yapıldı son gelişmeler aktarılarak bilgi alışp verişinde bulunuldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ömer Alabaz, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada,2003 yılından bu yana önceleri Ulusal ve Uluslararası katılımlı Koloproktoloji Kongresi olarak düzenledikleri kongrenin son 3 senedir Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi ismi ile düzenlendiğini belirtti. Kongre'ye birçok Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim hastanelerinden öğretim üyelerinin konuşmacı olarak bilimsel destek verdiğinin altını çizen Alabaz, bilimsel toplantılarda mide, İnce ve kalın bağırsak, rektum ve anal bölgenin selim ve kanser hastalıklarında cerrahi tedavileri yanında gastroenteroloji/ medikal onkolojik tanı ve tedavilerinin de multidisipliner olarak tartışılacağı ana başlıklarında bilimsel programda yer aldığına işaret etti.