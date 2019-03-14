Yeşil alan gasp edildi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Seyhan Belediyesi'ndeki imar yolsuzluğu iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bugüne yeşil alan gasplarına yönelik çok sayıda iddianın gündeme geldiği Seyhan Belediyesi, şimdi de yaklaşık 1,5 dönümlük park alanının işgal edilmesine onay verdi. Yaklaşan seçim öncesi, çalışmalar hızlanırken, vatandaşlar, CHP'li belediyenin park alanını peşkeş çekmesine ateş püskürüyor.Kentin gelişen noktaları arasında yer alan ve imar rantının yüksek olduğu Gürselpaşa Mahallesi İzzet Aliyabegoviç Bulvarı ile 75328 sokağın kesiştiği köşede bulunan park alanındaki inşaat çalışmaları sessiz sedasız yükseliyor. Yaptıkları başvurulardan bir sonuç alamayan vatandaşlar, milyonluk rantın seçim rüşveti olduğunu öne sürerek yeşil alan işgaline son verilmesini istedi.CHP'li Seyhan Belediyesi'nin Adana'daki yeşil alanları imara kurban ettiğini savunan vatandaşlar, "Seçimden önce bunu yapanlar, seçimden sonra neler yapar? Bunların tek derdi rant. Çocuklarımızın oynaması gereken park alanımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Yetkililerden bu gasp girişimine müdahale etmesinin istiyoruz" dedi.