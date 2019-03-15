Adana polisinden Güven Masası

BUGÜN NELER OLDU

en üst düzey iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 20 Güven Masası kuruldu. 10'u kent merkezinde 10 tanesi de ilçelerde faaliyete geçen güven masalarının 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında, hizmete giren güven masaları aracılığıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanması hedefleniyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Güven Masası ve Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri uygulamasının amacının polis–halk ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak ve polis merkezi amirliklerini vatandaşların gönül rahatlığı ile gidebileceği, şikâyet ve ihbarlarını dile getirebileceği, güvenlikle ilgili kaliteli ve iyi hizmet alabileceği "Güvenli Türkiye" vizyonuna uygun yerler haline getirmek olduğu ifade edildi.Güven Masası'nın polis merkezlerinin girişinde vatandaşların kolayca görülebilecekleri uygun bir yerde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurularak müracaat, şikâyet, talep ve beklentiler dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler polis merkezi amirliğindeki ilgili birime yönlendirilecektir. Vatandaşların polis merkezi amirlikleri görev alanına girmeyen diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş/işlemlerine ilişkin, usulüne uygun yasal mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirme yapılarak yardımcı ve yol gösterici olunacaktır" denildi.