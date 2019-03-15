Akdeniz’den okul ve camilere destek

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin okullara, cami, mescit ve Kur'an kurslarına yönelik temizlik, bakım ve onarım hizmetleri kesintisiz devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe sınırlarında, periyodik olarak tadilat, boyama, yenileme, çevre düzenleme, temizlik hizmeti verilen okul sayısı 121'i bulurken, 105 cami, Kur'an kursu ve mescidin de bakımı, temizliği ve hijyen çalışması da ekipler eliyle periyodik olarak yapılıyor.Son olarak Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu'nun boya, bakım ve onarımını yapan ekipler; Şevket Sümer Mahallesi Hz. Ali Camisi'nin boya ve tadilat çalışmasını yerine getirdi. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri eliyle de okul ve camilerde temizlik hizmeti verilirken; okul idarecileri ve çalışmaları gören öğrenci velileri, belediyenin sunduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ettiler.Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, okul, cami, Kur'an kursu ve mescit gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılayıp eksiklikleri giderdiklerini ifade ederek, "Akdeniz Belediyesi olarak, bugüne kadar yenileme, çevre düzenleme, temizlik hizmeti verilen okul sayısı 121'i bulurken; 60'ı aşkın camimizin de bakımı, tadilatı ve temizliğini gerçekleştirdik. Ayrıca 105 caminin yanı sıra, Kur'an kursu ve mescitlerimizin de ve hijyen çalışması da ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır" dedi.