Bağımlılıkla mücadele için buluştular

BUGÜN NELER OLDU

YEŞILAY Haftası etkinlikleri kapsamında Çukurova Üniversitesi Tıp Balcalı Hastanesi Yeşilay Gönüllüleri ve Yeşilay Adana Şube Başkanlığı'nın birlikte organize ettiği 'Burada olmak için bir nedenimiz var' konulu panel yoğun bir katılımcı topluluğuyla gerçekleştirildi. Hipokrat Konferans salonunda yapılan panelde bağımlılığın her türlüsü dinleyicilere anlatıldı. Başhekim Yardımcısı Doç Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk'ün de katıldığı panelde Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yeşilay'ın dünü ve bugünü hakkında bir sunum yaptı. Hemşire olarak görev yapan Hatice Bulut ise bağımlı olmanın ne anlama geldiğini ve günümüzde nelere bağımlılık gösterildiğini yaptığı sunumla anlattı. Balcalı Hastanesi Müdür Yardımcısı Ramazan Çakır da çağımızın en sıkıntılı bağımlılıklarından birisi olan madde kullanımı konusuna değindi. Çakır, madde bağımlılığının günümüzde bir veba haline geldiğine dikkati çekti.