Carmina Burana farklı bir versiyonla geliyor

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Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğünü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak. MDOB, yarın saat 20:00'de Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının hazırlıklarını tamamladı. Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yapıyor. Sopranolar Funda Uyanık, Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Erdem Erdoğan, Dağhan Ergün, baritonlar Faik Mansuroğlu, Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, O. Polen Gezmiş, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra, korosu eşlik edecek. Eserin dekor tasarımı Seyhan Atamer, kostüm tasarımı Aydan Çınar üstlenirken, ışık tasarımı ise Tarı Deniz yapıyor.