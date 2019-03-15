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Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) hizmet binasına kavuşuyor. Hizmet binası arsa tahsis protokolü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ile Çukurova GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sakarya tarafından imzalandı. Törende konuşan Sakarya, "Bizim en büyük hayalimizdi. Sadece üyelerimize değil, Adana'mıza da hizmet edeceğimiz Çukurova GİAD Hizmet Binası'nın yakın zamanda temelini atıp, kısa sürede tamamlayarak kentimize kazandıracağız" dedi. Çukurova GİAD'ın Adana'nın en etkin, proje üreten işadamı derneği olduğunu vurgulayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, "Çukurova GİAD şehrin hizmetinde bir dernek. Çıtayı yükseltme noktasında hem iddialı, hem gayretli. Çukurova GİAD, eminim ki bu binasıyla Adana'nın köklü kurumlarından bir tanesi olması noktasındaki iddiasını, ilerleyen süreçte ortaya koyduğu fikirleri, hizmetleri, projeleriyle Adana'nın gerçek bir sivil toplum örgütü olarak yerini perçinleyecektir" dedi.