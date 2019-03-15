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Final’de milli marşın kabulü anıldı

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Final’de milli marşın kabulü anıldı
ADANA Final Okulları 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla okul genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. 'İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Muzaffer Alp Canpolat ve ortaokul 8. Sınıf öğrencisi Ozan Kağan Utku'nun İstiklal Marşı'nı okumasıyla güne başlayan Adana Final Okulları anma törenine okulun tiyatro salonunda devam etti. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana Final Okulları Genel Müdürü M.Turhan Orhan, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un o dönem yaşadıklarını anlatan drama gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Beden eğitimi zümresi ise AR-GE kapsamında düzenlediği, çevre temizliği ve geri dönüşümün önemini vurgulayan "Pet Şişe Toplama" projesini bu anlamlı günle birleştirerek 5 ay boyunca öğrencilerin topladığı 10000 pet şişeden, okulun bahçesine dev bir "Türkiye Haritası" yaptı. Her aşamasını öğretmenleri ile birlikte yapan öğrenciler tam bir görsel şölen sundu. Ertem, çevreye duyarlı bu güzel projeyi bu anlamlı günle birleştirerek vatanın bütünlüğü ve bayrak sevgisine vurgu yapan öğretmenleri ve öğrencileri kutladı.

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Final’de milli marşın kabulü anıldı
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