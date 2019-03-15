Girne Anafartalar Millî Mücadele Sergisi’nde

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Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiye ülkenin dört bir köşesinden ziyaretler devam ediyor. Anafartalar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi ziyaret etti. Tarih öğretmeni Züleyha Atakara, "Çok anlamlı ve güzel bir etkinlik olan sergi, hem tarih hem de sanatsal açıdan bizim için görsel bir şölen oldu" dedi. Sergide, Kıbrıs Türk Halkının lideri olan Dr. Küçük ve Milli Mücadele yılları ile ilgili bilgilendirici görseller ve işitsel materyaller var olduğunu dile getiren Atakara, Kıbrıs Türk halkının sanatçılarının eserlerini görme fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.