Melih ABİ: Yaya geçitlerine sinyalizasyon konulsun

BUGÜN NELER OLDU

Okurumuz Mehmet Alparslan'ın ricası var..."Yaya geçit yaşamlarıyla ilgili bir isteğim olacak.Yayalarımız yol hakkı benim deyip kendilerini araçların önüne atıyor.Gözden kaçan bir durum var. Bu yaya geçitlerine yanıp sönen bir sinyalizasyon konulsun.Hem sürücü bunları daha kolay görür, hem de yayalar bu geçiş sırasında tehlike yaşamazlar.Bu durum olası kazaların da önüne geçer" diyor.Doğru söylüyor!Sürücülerin de bir şekilde uyarılması şart!trafiği artık çileye dönüştü.400 bin nüfus yanında 110 bini geçen araç sayısı çileyi artırıyor.Otoparkların hızla artırılıp sürücülerin de Tarsus halkının da rahatlatılması şart.Sürücülerden kaynaklanan kaldırım işgalinin önüne ancak böyle geçilir.Park eden araçlar yüzünden vatandaşlar yolda yürümek zorunda kalıyor.Fevzi Korkmazer, "Otoparklarımızı günümüz teknolojisi ile hayata geçirmeliyiz.Proje üretilmeli.Tarsus'un en önemli sorunlarından biri trafik.Bu durumdan ne yayalar ne de araç sürücüleri memnun" diyor.