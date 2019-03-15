Mersin’in hedefi: Markalaşma ve teknoloji

BUGÜN NELER OLDU

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in hedefini markalaşma, verimlilik ve ileri teknoloji olarak açıkladı. Kızıltan, "Mersin yılan hikayesine dönen sorunlarından bir bir kurtuluyor ve ülkesinin zenginliği olmaya devam ediyor" dedi. Kızıltan, "Mersin'in ekonomik anlamda bugüne kadar en önemli sorunu ekonomik sıçramasını gerçekleştirecek büyük kamu yatırımlarını alamamasıydı" dedi. Başkan Kızıltan, "Hatta uzun yıllar sürekli aynı sorunları dile getirmekten, toplumda ve Mersin iş dünyasında artık bu yatırımların yapılmayacağı algısı oluşmuştu. Ancak son aylarda bu konuda hızlı gelişmeler yaşadık. Bunların başında sanayi alanları üretme sıkıntımız vardı ve gerek Mersin merkezde, gerekse ilçelerimizde yapılan ve yapılması planlanan OSB'lerle bu sorunun çözümüne yönelik ciddi somut adımlar atıldı" diye konuştu. Başkan Kızıltan, "Mersin'in ekonomisi, çeşitliliği ile zor zamanları aşabilen bir ekonomi olmuştur. Lojistik, dış ticaret, tarım, turizm ve sanayi biri diğerine feda edilemeyecek düzeyde etkin sektörlerimiz olmuştur. Türkiye'nin en büyük ikinci limanına sahibiz. Tarımsal üretimde Türkiye'de lider kentiz. Tarımdan yaratılan katma değerde de lideriz. Bazı tarımsal ürünlerde sadece Türkiye'nin değil, bölgenin lideriyiz. Mersin markalaşmada bilimsel yaklaşımları kullandı" dedi.